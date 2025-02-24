"Русские - вон". Что творится в Абхазии в после первого тура выборов?

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Sergey Ivanov

Вот ЭТА дама, конечно, мыслит глобально! В интересах Мировой Революции. И что для нее какие- то там мелкие желания соседей по коммунальной кухне? Которые просто хотят жить? Жизнь, как всегда, все расставляет по своим местам. И каждому отводит то место, которое он заслужил. И вот тогда вдруг оказывается, что таких ультрареволюционных дам история помнить не желает! Кто, например, помнит эту дамочку- комиссара Розалию Землячку, орудовавшей в Крыму? -Да никто! А ведь была она известной! И на ее руках кровь тысяч- нет не врагов Советской власти- просто людей.... Вся ее известность свелась к тому, что она стала самым известным палачом. Что, будем гордиться? Есть ли хоть где- нибудь памятник ей? Кроме таблички на Кремлевской стене, которую все равно никто не читает? Елене Каратеевой не грозит даже такая слава! Вот этой женщине с таким русским (точнее, древнегреческим) именем Елена. Да, если вы не можете мыслить категориями Мировой Революции- то занимайтесь вашим огородом! Но и тогда Революция придет в ваш огород! И тогда Розалия Землячка популярно объяснит вам, почему вас надо повесить. Наверное, именно это- и есть «возможность мыслить по- государственному». Розалия! Ну, то есть, Елена»! Помните о том, чем закончила Землячка- а она закончила безвестностью. И подумайте: О том ли вы сейчас пишете? Не заблуждаетесь ли? Интернет- субстанция податливая. Интернет проглотит все, что вы в него вкачаете. Но есть еще память народная. И вот эту память вы не обманете! Подумайте об этом.