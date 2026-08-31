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Принц Лихтенштейна Георг сделал предложение принцессе фон дер Ляйен

Принц Лихтенштейна Георг сделал предложение принцессе фон дер Ляйен

www.globallookpress.com/Albert Nieboer Лихтенштейнский принц Георг объявил о помолвке с немецкой принцессой Марией-Невис фон дер Ляйен.

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