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После двух браков Фёдор Бондарчук снова оказался один: почему история с Паулиной Андреевой закончилась совсем не так, как начиналась

После двух браков Фёдор Бондарчук снова оказался один: почему история с Паулиной Андреевой закончилась совсем не так, как начиналась

Ещё несколько лет назад казалось, что Фёдор Бондарчук после болезненного развода со Светланой наконец нашёл семейную историю, которая станет для него новой точкой опоры.

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