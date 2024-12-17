LOOKY наградила блогера в собственной номинации в рамках премии «Герои Рунета»

Лидером от онлайн-платформы LOOKY стала Ирина Бурляева и ее блог «Ира и Путешествия». Конкурсанты должны были опубликовать в своей ленте пост на тему «Почему я — Герой LOOKY» в любом формате — фото, карусель, рилс или видео.
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