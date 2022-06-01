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РБК: Ассортимент стиральных порошков в России резко сократился

РБК: Ассортимент стиральных порошков в России резко сократился

В российских магазинах в марте–апреле 2022 года резко сократился ассортимент бытовой химии и средств для персонального ухода, сообщает РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли, проведенного исследовательской компанией NielsenIQ.

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