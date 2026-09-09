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В Старотитаровском хуторском казачьем обществе прошло торжество по случаю передачи знамени

В Старотитаровском хуторском казачьем обществе прошло торжество по случаю передачи знамени

Казачье знамя — это не просто официальный символ, а священная реликвия, воплощающая в себе честь, веру и нерушимое единство.

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