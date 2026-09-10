В Лев Толстом Липецкой области отметили 198 лет со дня рождения писателя

В районную библиотеку посёлка Лев Толстой передана новая книга Валентина Баюканского «О пользе чтения… чужих писем и дневников», два материала в которой посвящены Льву Толстому.
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