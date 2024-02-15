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Пашинян обвинил Баку в намерении начать войну против Армении

Пашинян обвинил Баку в намерении начать войну против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал инцидент с перестрелкой на границе с Азербайджаном проявлением "деструктивной политики" Баку и обвинил соседа в намерении развязать агрессию против республики.

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