Прогноз погоды в Крыму на 14 октября

Прогноз погоды в Крыму на 14 октябряВ Симферополе +18 и небольшой дождьВ Севастополе +20 и небольшой дождьВ Евпатории +20 и небольшой дождьВ Черноморском +20 и небольшой дождьВ Джанкое +20 и пасмурноВ Ялте +20 и небольшой дождьВ Алуште +20 и облачно с прояснениямиВ Керчи +18 и пасмурноЧитать подробнее>>> .