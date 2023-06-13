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Российские войска отбили атаку ВСУ на Запорожском направлении и уничтожили БМП Bradley

Российские войска отбили атаку ВСУ на Запорожском направлении и уничтожили БМП Bradley

Военнослужащие группировки «Восток» Вооруженных сил РФ не позволяют украинским боевикам провести перегруппировку в Запорожской области.

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