Отказ от бензина, переход на «электрички», беспилотные авто — будущее китайского автопрома наступит уже завтра

Масштаб экспансии автопилотов превзойдет любые западные ожидания, говорят специалисты Дмитрий Капустин Фото: IMAGO/VCG/TASS Министерство промышленности и информатизации КНР обнародовало директивы 15-го пятилетнего плана развития индустрии интеллектуальных транспортных средств на новых источниках энергии.
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