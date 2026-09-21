БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Отказ от бензина, переход на «электрички», беспилотные авто — будущее китайского автопрома наступит уже завтра

Отказ от бензина, переход на «электрички», беспилотные авто — будущее китайского автопрома наступит уже завтра

Масштаб экспансии автопилотов превзойдет любые западные ожидания, говорят специалисты Дмитрий Капустин Фото: IMAGO/VCG/TASS Министерство промышленности и информатизации КНР обнародовало директивы 15-го пятилетнего плана развития индустрии интеллектуальных транспортных средств на новых источниках энергии.

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