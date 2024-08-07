"Врать – нельзя": Министр Белоусов подтвердил делом – бои в Курской области показали

Алексей Горшков

А ЧТО Белоусов "делом подтвердил" ? Честно говоря - мне ИЗНАЧАЛЬНО СОМНИТЕЛЬНО, ЧТО В РАЗГАР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ мы "чистим" МО (даже Гитлер после заговора его генералов в 1944 году позавидовал Сталину - тому, что тот своё военное ведомство успел ещё до войны очистить)... Мне в связи с этой историей о коррупции в Министерстве обороны вспоминается поведение Сталина летом 1941 года. Ведь проведённым следствием было ДОКАЗАНО, что командовавший Западным фронтом Павлов "со товарищи" действовали УМЫШЛЕННО-ПРЕДАТЕЛЬСКИ, саботируя распоряжения из Москвы !!! Но Сталин потребовал изменения формулировки обвинения на НЕУМЫШЛЕННЫЕ действия - типа "утраты управления", ИМЕННО для недопущения сомнений в генералитете! А ЧТО СЕЙЧАС ?! Растрезвонили по всему миру,что у нас во главе Министерства Обороны какой-то змеиный клубок жуликов и коррупционеров... ЧТО БОЙЦЫ НА ПЕРЕДОВОЙ О СВОЁМ НАЧАЛЬСТВЕ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ ?! БОЛЬНО УЖ НА "ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ" РОССИЙСКОЙ АРМИИ В 1917 ГОДУ смахивает! Может я и что-то крамольное скажу, но ПРИ ПРЕЖНЕМ "ВОРОВСКОМ" РУКОВОДСТВЕ мы вражеского "контрнаступа" НЕ ДОПУСТИЛИ - а сейчас противник в Курской области! Между прочим - и когда был скандал вокруг "Дальнего" - я занимал явно нетипичную позицию - начинал я работать в Приволжском РОВД г. Казани, куда входил и ОМ "Дальний" - поэтому лично знал многих фигурантов дела - могло быть всякое, но упырями-садистами они точно не были! Ведь если вспомнить ту историю - мейнстримом было: "менты - козлы", причём я обратил внимание, что "волну разгоняли" тогда люди определённого круга - ИМЕННО ТАКИЕ сейчас явились "убегантами", штурмовиками Верхнего Ларса и прочими "нетвойняшками"! Что-то мне подсказывает, что и в кущёвском деле было, не всё так, как нам через СМИ в голову вбивали "светлоликие"! А то что я сейчас читаю о "генералопаде" - подозрительно мне ФБК-шные "измышлизмы", вроде "комнат грязи", напоминает!