Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Врать – нельзя": Министр Белоусов подтвердил делом – бои в Курской области показали

"Врать – нельзя": Министр Белоусов подтвердил делом – бои в Курской области показали

Фото: Freepik.com В Курской области – на приграничье, продолжаются бои с ВСУ. Делать какие бы то ни было по отражению этой атаки рано.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Давно пора отвечать не только украм-марионеткам, но и западным кукловодам, иначе это не прекратится!!!
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19 час.
Александр Зиборов
Увы, по сей день нет наших настоящих ответных санкций.
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19 час.
Алексей Горшков
А ЧТО Белоусов &quot;делом подтвердил&quot; ? Честно говоря - мне ИЗНАЧАЛЬНО СОМНИТЕЛЬНО, ЧТО В РАЗГАР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ мы &quot;чистим&quot; МО (даже Гитлер после заговора его генералов в 1944 году позавидовал Сталину - тому, что тот своё военное ведомство успел ещё до войны очистить)... Мне в связи с этой историей о коррупции в Министерстве обороны вспоминается поведение Сталина летом 1941 года. Ведь проведённым следствием было ДОКАЗАНО, что командовавший Западным фронтом Павлов &quot;со товарищи&quot; действовали УМЫШЛЕННО-ПРЕДАТЕЛЬСКИ, саботируя распоряжения из Москвы !!! Но Сталин потребовал изменения формулировки обвинения на НЕУМЫШЛЕННЫЕ действия - типа &quot;утраты управления&quot;, ИМЕННО для недопущения сомнений в генералитете! А ЧТО СЕЙЧАС ?! Растрезвонили по всему миру,что у нас во главе Министерства Обороны какой-то змеиный клубок жуликов и коррупционеров... ЧТО БОЙЦЫ НА ПЕРЕДОВОЙ О СВОЁМ НАЧАЛЬСТВЕ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ ?! БОЛЬНО УЖ НА &quot;ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ&quot; РОССИЙСКОЙ АРМИИ В 1917 ГОДУ смахивает! Может я и что-то крамольное скажу, но ПРИ ПРЕЖНЕМ &quot;ВОРОВСКОМ&quot; РУКОВОДСТВЕ мы вражеского &quot;контрнаступа&quot; НЕ ДОПУСТИЛИ - а сейчас противник в Курской области! Между прочим - и когда был скандал вокруг &quot;Дальнего&quot; - я занимал явно нетипичную позицию - начинал я работать в Приволжском РОВД г. Казани, куда входил и ОМ &quot;Дальний&quot; - поэтому лично знал многих фигурантов дела - могло быть всякое, но упырями-садистами они точно не были! Ведь если вспомнить ту историю - мейнстримом было: &quot;менты - козлы&quot;, причём я обратил внимание, что &quot;волну разгоняли&quot; тогда люди определённого круга - ИМЕННО ТАКИЕ сейчас явились &quot;убегантами&quot;, штурмовиками Верхнего Ларса и прочими &quot;нетвойняшками&quot;! Что-то мне подсказывает, что и в кущёвском деле было, не всё так, как нам через СМИ в голову вбивали &quot;светлоликие&quot;! А то что я сейчас читаю о &quot;генералопаде&quot; - подозрительно мне ФБК-шные &quot;измышлизмы&quot;, вроде &quot;комнат грязи&quot;, напоминает!
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19 час.

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