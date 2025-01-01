Процессоры Intel Arrow Lake и Lunar Lake омолаживают ноутбуки LG Gram

Компания LG представила четыре новых ноутбука серии Gram в 2025 году. Лидирует трио моделей LG Gram Pro с экранами высокого разрешения, новейшими процессорами Intel для ноутбуков и ведущими качествами тонких и легких ноутбуков, несмотря на их габариты (16- и 17-дюймовые дисплеи).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии