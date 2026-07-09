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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» за 25 млн евро и бонусы покупает латераля сборной Израиля Халайли у «Юниона»

«Интер» покупает Анана Халайли у «Юниона» за 25 миллионов евро плюс бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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