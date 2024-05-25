Невыездные: больше 7 миллионов россиян не смогут выехать за пределы РФ из-за долгов

За первый квартал нынешнего года с должников взыскали порядка 28,2 млрд рублей. Таким образом временное ограничение на выезд из России по исполнительным производствам действует в отношении нескольких миллионов граждан РФ.
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