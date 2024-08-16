Суд вынес приговор экс-главе Центра госимущества ФСИН Вержевикину

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Тимирязевский районный суд приговорил экс-главу Центра госимущества ФСИН Сергея Вержевикина к 3 годам и 10 месяцам колонии общего режима по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
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