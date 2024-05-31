Несбывшийся Стамбул: Тот, кто предлагает России признать провал на Украине – предатель

Natalija Osminina Правда не понравилась, значит? Ты или логикой не владеешь и конченый упоротый даун. Либо ЦИПСО. Других вариантов нет. Потому что ситуация проста, как 3 рубля. И НЕВОЗМОЖНО ЕЁ НЕ ПОНИМАТЬ!

Natalija Osminina Ты, гнида, когда-нибудь слышал,чтобы Путин говорил, что СВО пойдет до Львова? Пока что он говорил только об ударах по Европе. Зачем ты придумываешь дикий бред? Может ты не ЦИПСО, а просто шизофреник?