Нашу страну пытаются подводить к новому Стамбулу, теперь это уже очевидно – западные деятели, делающие весьма характерные вбросы, разнообразные "политологи" и "эксперты", нашёптывающие про то, как, оказывается, разрушительно для Украины будет перемирие.
Несбывшийся Стамбул: Тот, кто предлагает России признать провал на Украине – предатель
Комментарии
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Natalija Osminina
Правда не понравилась, значит? Ты или логикой не владеешь и конченый упоротый даун. Либо ЦИПСО. Других вариантов нет. Потому что ситуация проста, как 3 рубля. И НЕВОЗМОЖНО ЕЁ НЕ ПОНИМАТЬ!
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48 мин.
Natalija Osminina
Ты, гнида, когда-нибудь слышал,чтобы Путин говорил, что СВО пойдет до Львова? Пока что он говорил только об ударах по Европе. Зачем ты придумываешь дикий бред? Может ты не ЦИПСО, а просто шизофреник?
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30 мин.
Natalija Osminina
Судя по наскоку, ты явно ЦИПСО. При отсутствии аргументов сразу напирают на психушку.
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5 мин.
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