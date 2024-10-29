Айтишник московской фирмы шпионил для ЦРУ

В Москве айтишника отправили в тюрьму за госизмену в пользу США. Как сообщает «Коммерсант», Мосгорсуд приговорил к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима IT-специалиста Фируза Дадобоева, имеющего двойное российское и американское гражданство.