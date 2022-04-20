Царьград

3 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгения Ситкалиева
    Целиком и полностью с вами согласна, зачем таких допускают, при чём тут знаки, важно наверно поступки, дело, героизм ...Арестовать, судит...
  • Сергей Молканов
    Что толку?СК России обнаруж...
  • Анатолий Потеряхин
    КАКОЕ К ЧЕРТУ ПЕРЕМИРИЕ  ЧТО ДАТЬ ЗЕ ПЕРЕКИНУТЬ НАЦИКОВ НЕ РЕБЯТКИ ВОЕВАТЬ ТАК ВОЕВАТЬ БИТЬ ТАК БИТЬ ЧТОБЫ ЧУБЫ ТРЕЩА...Киев ухватился за...

Херсонская область не сможет платить зарплаты бюджетникам — Хлань

Херсонская область не сможет платить зарплаты бюджетникам — Хлань

Сергей Хлань заявил о том, что проблема безденежья Херсонской области до сих пор остаётся не решена. У властей региона уже заканчиваются средства на выплату заработных плат сотрудникам образовательных учреждений, написал депутат в социальных сетях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх