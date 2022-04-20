Херсонская область не сможет платить зарплаты бюджетникам — Хлань

Сергей Хлань заявил о том, что проблема безденежья Херсонской области до сих пор остаётся не решена. У властей региона уже заканчиваются средства на выплату заработных плат сотрудникам образовательных учреждений, написал депутат в социальных сетях.
Сергей Хлань заявил о том, что проблема безденежья Херсонской области до сих пор остаётся не решена. У властей региона уже заканчиваются средства на выплату заработных плат сотрудникам образовательных учреждений, написал депутат в социальных сетях.
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