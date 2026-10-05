Рыженков назвал Прибалтику ненадежным партнером для Минска

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о ненадежности прибалтийских партнеров. На Генеральной Ассамблее ООН он напомнил о санкциях и арестах в этих странах, подчёркивая, что Минску следует тщательно обдумать необходимость использования их портов.