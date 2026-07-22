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Царьград

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Психолог Наумова советует обучать детей обращению с деньгами с 3 лет

Психолог Наумова советует обучать детей обращению с деньгами с 3 лет

Психолог Наталья Наумова рекомендует вводить детей в мир финансов через игры с 3 лет. Александра Пожарская акцентирует внимание на контроле детских аккаунтов на маркетплейсах.

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