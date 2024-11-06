Нижний Новгород собирается подписать соглашение о побратимстве с китайским городом Уси

Глава региона Юрий Шалабаев побывал в Китае Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в составе официальной делегации побывал в Китае, визит состоялся по приглашению мэров города-партнера Уси и города-побратима Хэфэя.
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