Белгородские власти ограничили въезд в село Вязовое Краснояружского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона изучат вопрос об ограничении въезда в три села, при этом с 27 августа в село Вязовое Краснояружского района уже ограничили въезд.
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