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Не по шаблону: 12 российских актрис с нестандартной внешностью, которые покорили кино

Не по шаблону: 12 российских актрис с нестандартной внешностью, которые покорили кино

В российском кино немало актрис, чей типаж далек от привычных глянчевых стандартов. Нестандартная внешность порой закрывает им путь к ролям классических романтических героинь, но именно она помогает создавать на экране глубокие, сложные и запоминающиеся характеры.

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