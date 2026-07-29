20+ простых историй о соседях по даче, которые делятся не только урожаем, но и хорошим настроением

Дача радует своих обывателей пением птиц, ароматом цветов и вкусными ягодами с куста. А еще на ней есть соседи! С ними лето часто наполняется забавными историями, яркими высказываниями и дельными советами.
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