Эксперт Кречмар рассказал, где на Дальнем Востоке обитают самые опасные медведи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 октября, ФедералПресс. Зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар назвал Камчатку регионом, где бурые медведи наименее опасны для людей.
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