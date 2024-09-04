Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Заповеди Богов. ЗАПОВЕДИ БОГА СВАРОГА И ЛАДЫ БОГОРОДИЦЫ

Заповеди Богов. ЗАПОВЕДИ БОГА СВАРОГА И ЛАДЫ БОГОРОДИЦЫ

В стародавние времена, когда Небесные Боги приходили на помощь к людям Мидгард-Земли, в то тяжелое время, люди упросили Богов оставить Заповеди свои, чтобы счастье и радость не покидали Великой Расы.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Заповеди богов направлены на то, чтобы славянин осознал ценности  мира с точки зрения родноверия.
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Евреям, Моисею, выдали список покороче...
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Юрий Селиванов
Благодарю за напоминание. Эти заповеди золотом должны быть писаны в школьных учебниках!
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