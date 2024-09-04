В стародавние времена, когда Небесные Боги приходили на помощь к людям Мидгард-Земли, в то тяжелое время, люди упросили Богов оставить Заповеди свои, чтобы счастье и радость не покидали Великой Расы.
Заповеди Богов. ЗАПОВЕДИ БОГА СВАРОГА И ЛАДЫ БОГОРОДИЦЫ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Заповеди богов направлены на то, чтобы славянин осознал ценности мира с точки зрения родноверия.
Ответить
17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Евреям, Моисею, выдали список покороче...
Ответить
16 час.
Юрий Селиванов
Благодарю за напоминание. Эти заповеди золотом должны быть писаны в школьных учебниках!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии