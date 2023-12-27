Советник Эрдогана заявил, что на Западе заговорили о «конце пути» для Нетаньяху

Для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наступил «конец пути» на фоне его жестокой политики в секторе Газа, считают страны Запада, заявил главный советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.
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