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Разработан первый токамак на высокотемпературной сверхпроводимости. Его сделали китайцы

Разработан первый токамак на высокотемпературной сверхпроводимости. Его сделали китайцы

Основанный в 2021 году китайский стартап Energy Singularity принял в эксплуатацию первый в мире термоядерный реактор на катушках с высокотемпературной сверхпроводимостьюГабариты реактора типа токамак составляют всего 2% от привычных установок на обычных сверхпроводящих катушках.

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