Разработан первый токамак на высокотемпературной сверхпроводимости. Его сделали китайцы

Основанный в 2021 году китайский стартап Energy Singularity принял в эксплуатацию первый в мире термоядерный реактор на катушках с высокотемпературной сверхпроводимостьюГабариты реактора типа токамак составляют всего 2% от привычных установок на обычных сверхпроводящих катушках.