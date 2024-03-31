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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Бобруйске мужчина из ревности чуть не взорвал чужой дом.

В Бобруйске мужчина из ревности чуть не взорвал чужой дом.

Так он хотел отомстить своей недавней сожительницеСледователи в Бобруйске расследуют уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, который едва не взорвал чужой дом, чтобы отомстить своей недавней сожительнице.

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