Действия Трампа могут парадоксальным образом сказаться на карманах россиян Объявленная президентом США Дональдом Трампом тарифная война со всем миром спустя почти неделю превращается в двусторонний конфликт между Америкой и Китаем.
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