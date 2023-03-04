Балканский Пакт в преддверии кончины Сталина

Завершение сталинской эпохи получилось поистине страшным — с давкой и многочисленными жертвами в дни прощания, словно на коронации последнего императора задолго до того.
Популярные статьи
- Переданные подпольщиками Николаева координаты помогли уничтожить базу подготовки диверсантов ВМС Украины
- Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны
- Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода
Свежие комментарии