Иранский депутат Зохреванд: РФ и КНР могут быть гарантами соглашения с США

Москва и Пекин, как участники Договора о нераспространении ядерного оружия и постоянные члены Совета Безопасности ООН, могут выступить в роли гарантов возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном по вопросам отказа Ирана от создания ядерного оружия.
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