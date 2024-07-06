Фицо заявил, что посетил бы РФ вместе с Орбаном, если бы не состояние здоровья

Руководитель правительства Словакии Роберт Фицо, выступая в Братиславе, сделал заявление о том, что посетил бы Российскую Федерацию вместе с премьер-министром Виктором Орбаном, если бы не состояние здоровья.
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