Парламент Армении решил войти в ЕС. Европа заткнула уши

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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n
nyha
Если -бы армянехотели ...они-бы свернули башку этому пшеняну ...но однако........
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6 час.
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