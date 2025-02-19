Парламент Армении решил войти в ЕС. Европа заткнула уши

Сергей Геворкян: «Пашиняну не жалко денег только на порнофильмы, на интересы страны он не даст» Михаил Зубов Фото: Александр Патрин/ТАСС Материал комментируют: Сергей Геворкян Парламент Армении принял во вторник, 11 февраля, законопроект о присоединении Армении к Евросоюзу.
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