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Сотрудника МВД обвиняют в получении рекордной криптовзятки на 5 млрд рублей

Сотрудника МВД обвиняют в получении рекордной криптовзятки на 5 млрд рублей

Обвиняемый вместе с подельником успели скрыться за границей и были арестованы только заочно. Речь идет о Георгии Сатюкове и Дмитрии Соколове, которые получили почти 5 млрд рублей от администратора криптобиржи WexРекорд по сумме взяток среди сотрудников МВД, установленный ранее полковником Захарченко, — а он получил 1,5 млрд рублей — побит более чем в три раза, пишет «Коммерсантъ».

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