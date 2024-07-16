WSJ: Маск намерен выделять $45 млн в месяц комитету, поддерживающему Трампа

Намерение ежемесячно выделять сумму в размере $45 млн политическому комитету America PAC, который будет поддерживать кандидата в президенты США Дональда Трампа, выразил предприниматель Илон Маск, 15 июля сообщает газета The Wall Street Journal.
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