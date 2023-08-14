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ЗРК Patriot на Украине: состав поставок и боевые возможности

ЗРК Patriot на Украине: состав поставок и боевые возможности

Слайд с презентации PEO MS. Фото Telegram / BMPD Несколько месяцев назад зарубежные покровители и партнеры начали поставлять киевскому режиму зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства.

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