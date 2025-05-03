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Врач перечислил чаще всего обостряющиеся на майских праздниках болезни

Врач перечислил чаще всего обостряющиеся на майских праздниках болезни

На майских праздниках увеличивается число случаев обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, предупредил гастроэнтеролог, терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

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