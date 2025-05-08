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Трупы до горизонта. Кладбище боевиков ВСУ, убитых у Курска, стало огромным

Трупы до горизонта. Кладбище боевиков ВСУ, убитых у Курска, стало огромным

После разгрома ВСУ под Курском на Украине образовался настоящий «город мертвых» — среди могил невозможно пройти без инструментов навигации.

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