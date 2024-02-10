Татьяна Васильева приняла решение рассказать о пластических операциях

Татьяна Васильева откровенно призналась, что не хочет принимать свой возраст. В ходе своего интервью в программе «Хватит слухов!» актриса рассказала, что не любит, когда ее возраст подчеркивают поклонники.
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