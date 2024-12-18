Ефимов: Москва выделила 40 га земли для строительства объектов в рамках МаИП

С января 2024 года Москва предоставила инвесторам более 40 га земли для строительства торговых, деловых и других коммерческих объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.