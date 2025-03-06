Барнаульский музей "Город" задолжал подрядчику более 1,6 миллиона рублей

Эту сумму учреждение "недоплатило" организации, которая просрочила контракт Подрядчик, ремонтировавший выставочный зал барнаульского музея "Город", пытается взыскать с него через суд более 1,6 млн рублей.
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