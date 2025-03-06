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Барнаульский музей "Город" задолжал подрядчику более 1,6 миллиона рублей

Барнаульский музей "Город" задолжал подрядчику более 1,6 миллиона рублей

Эту сумму учреждение "недоплатило" организации, которая просрочила контракт Подрядчик, ремонтировавший выставочный зал барнаульского музея "Город", пытается взыскать с него через суд более 1,6 млн рублей.

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