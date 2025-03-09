Сакс обвинил Байдена и USAID в извлечении выгоды из украинского конфликта

Страна и люди

Сакс считает, что США не стоило вмешиваться в украинский конфликт Виктория Бокий2025-03-09 04:11:56 © Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Globallookpress Поделиться: Американский миллиардер Дэвид Сакс считает, что США не стоило вмешиваться в украинский конфликт.