Сакс обвинил Байдена и USAID в извлечении выгоды из украинского конфликта

Сакс считает, что США не стоило вмешиваться в украинский конфликт Виктория Бокий2025-03-09 04:11:56 © Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Globallookpress Поделиться: Американский миллиардер Дэвид Сакс считает, что США не стоило вмешиваться в украинский конфликт.
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