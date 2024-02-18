Законно ли это: раскрыто, как работодатели могут следить за сотрудниками

Законодательство разрешает работодателям следить за своими сотрудниками, однако есть ряд нюансов, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в разговоре с «Праймом».
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