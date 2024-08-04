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Рябков: РФ и США избежали эскалации после разговора глав оборонных ведомств

Рябков: РФ и США избежали эскалации после разговора глав оборонных ведомств

РИА Новости/Алексей Куденко Сигнал, который глава Минобороны России Андрей Белоусов передал в разговоре с коллегой из США Ллойдом Остином, дошел до адресатов, благодаря чему удалось избежать нового витка эскалации конфликта между странами.

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