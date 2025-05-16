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Мошенники создали фейковый аккаунт вице-премьера Гончарова

Мошенники создали фейковый аккаунт вице-премьера Гончарова

Мошенники создали фейковый аккаунт заместителя председателя правительства Забайкальского края – министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Гончарова, сообщается в Telegram-канале краевого Минстроя.

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