Китай решительно выступает против дальнейшего повышения Соединенными Штатами таможенных пошлин на китайские товары -- Минкоммерции КНР

Пекин, 14 мая /Синьхуа/ -- Китай твердо выступает против дальнейшего повышения Соединенными Штатами дополнительных таможенных пошлин на определенные категории китайских товаров, сделал в этой связи серьезное представление американской стороне, а также готов принять решительные меры для защиты своих прав и интересов.