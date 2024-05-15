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Китай

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Китай решительно выступает против дальнейшего повышения Соединенными Штатами таможенных пошлин на китайские товары -- Минкоммерции КНР

Пекин, 14 мая /Синьхуа/ -- Китай твердо выступает против дальнейшего повышения Соединенными Штатами дополнительных таможенных пошлин на определенные категории китайских товаров, сделал в этой связи серьезное представление американской стороне, а также готов принять решительные меры для защиты своих прав и интересов.

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