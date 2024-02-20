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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутатов Госдумы заставят чаще встречаться с избирателями

Депутатов Госдумы заставят чаще встречаться с избирателями

Потому что у народных избранников есть возможность чаще быть ближе к народу Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать депутатов чаще встречаться с избирателями, чтобы быть в курсе проблем людей, пишет "Парламентская газета".

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