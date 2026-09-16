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Аргументы и Факты

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Эксперт Чернокульский объяснил, когда покупка жилья выгоднее аренды

Эксперт Чернокульский объяснил, когда покупка жилья выгоднее аренды

Покупка квартиры на горизонте около десяти лет обычно оказывается выгоднее аренды, даже если жильё приобретается в ипотеку, рассказал RT эксперт Александр Чернокульский.

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